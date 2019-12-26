Русская православная церковь прекращает поминовение александрийского патриарха Феодора II

Ранее он признал Православную церковь Украины. Также РПЦ приостанавливает деятельность подворья Александрийского патриархата.

Всё это может привести к полной изоляции нашей церкви, — считает дьякон Андрей Кураев.

«Такое ощущение, что решено, если наши интересы на Украине — интересы больше «имперцев», чем церкви, — будут как-то нарушены, то мы пойдем на разрыв со всем Греческим Православным миром и его сателлитами. И это означает, что мы останемся в гордом одиночестве», — сказал он.

По мнению А.Кураева, после разрыва отношений с Константинопольским патриархом, с главой Элладской церкви, теперь с Александрийской церковью РПЦ идет по пути превращения в «церковь одной нации». «Это означает, что уверенно идем по пути превращения в армянскую церковь. В том смысле, что эта церковь только одной нации. Мы живем в такой «осажденной крепости»: кругом «враги» и «предатели» — это само по себе создает нездоровую обстановку. Такой железно-кадильный занавес — это не очень хорошо для внутренней, прежде всего, атмосферы в самой церкви», — отметил диакон.

А.Кураев также заметил, что поминал патриарха Александрийского в своих службах только патриарх Кирилл, остальные же священники РПЦ этого не делали.