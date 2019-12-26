В Черногории оппозиция призвала сторонников блокировать улицы из-за закона о вероисповедании

К такой резкой реакции привело намерение властей страны изъять церковную собственность в рамках автокефалии.

К тотальной блокаде улиц всей стране сегодня призвал на заседании парламента один из лидеров черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Андрия Мандич. Он подчеркнул, что затея властей «хорошим не кончится», передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал RTCG. Также политик призвал главу кабмина Душко Марковича отозвать спорный законопроект. Премьер-министр этого делать не стал, но запретил сотрудникам полиции применять силу в отношении протестующих против церковного передела, а также священников, которые могут присоединиться к акциям. «Вы сегодня должны показать пример терпеливости», — подчеркнул Маркович. Сейчас в парламенте Черногории продолжается обсуждение инициативы. Для ее принятия достаточно простого большинства голосов.

Сейчас подходы к зданию парламента и центр столицы страны Подгорицы перекрыты полицией, а снаружи оцепления находятся верующие с митрополитом Амфилохием. Между тем, призыву Мандича уже последовали некоторые граждане страны: в частности, сообщается о перекрытии трассы в городе Беране.

Обстановка в Черногории начала накаляться еще в начале декабря, когда правительство утвердило проект закона «О свободе вероисповедания» и направило его на рассмотрение в парламент. По примеру Украины этот документ предполагает введение автокефалии для Черногорской церкви. Представители Сербской православной церкви опасаются, что после принятия инициативы в стране начнется массовое изъятие церковного имущества и его передача новому церковному институту. Речь идет о сотнях церквей и монастырей. Правительство же обвиняет СПЦ в намерении сохранить религиозную монополию в стране.

Ранее сторонники Сербской православной церкви провели в Черногории несколько акций протеста против законопроекта, которые завершились без инцидентов.