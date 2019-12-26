Президент Турции Реджеп Эрдоган представит в парламент страны законопроект об отправке в Ливию военного контингента

Документ будет рассмотрен не позднее первой половины будущего месяца, сообщают западные информагентства.

«Турция направляет войска туда, куда ее приглашают, и ввиду того, что такое обращение поступило, мы предпримем необходимые шаги», — приводит произнесенные сегодня президентом слова государственное агентство Анадолу. – Накануне это же издание опубликовало напоминание Эрдогана о том, что Анкара поддерживает в Ливии «международно признанное» — как его характеризует Рейтер — Правительство национального единства в Триполи, а не противостоящую ему Ливийскую национальную армию Халифа Хафтара. Анадолу также цитирует слова главы исполнительной власти Турции о том, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании «Вагнер», наряду с вдвое большим числом наемников из Судана. Оба контингента действуют на стороне Хафтара, которого поддерживают Франция, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.

Турция и ранее направляла военную технику Правительству национального единства – несмотря на существующее эмбарго Объединенных наций, сообщает Рейтер, ссылаясь на полученный им в прошлом месяце соответствующий доклад ООН. Агентство напоминает, что накануне Эрдоган совершил неожиданный визит в соседний с Ливией Тунис, чтобы заручиться его поддержкой все того же правительства в Триполи. Турция не будет молча наблюдать за тем, как Кремль помогает базирующемуся на востоке Ливии непримиримому генералу. Между Москвой и Анкарой по этому вопросу уже существует ощутимая напряженность, которую, возможно, удастся разрешить на предстоящем в январе саммите двух стран, отмечает Рейтер.

Обозреватель агентства уверен, что последние шаги Турции представляют собой четкое послание странам Евросоюза, Египту, Израилю и другим игрокам в регионе о том, что с ее интересами и позицией по происходящему в Восточном Средиземноморье им придется считаться.