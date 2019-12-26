Журналистку «Новой газеты» Юлию Полухину сегодня допросили в Следственном комитете

Ранее утром у нее в московской квартире прошли обыск по делу участников движения «Е.Н.О.Т.», которые воевали в Донбассе. Они стали героями одной из публикаций корреспондента.

Сотрудники краснодарского следственного комитета при поддержке бойцов СОБР пришли домой к Полухиной ранним утром. Вместе с ней в квартире были двое ее детей, их забрал отец и отвез в школа, а также 90-летняя бабушка. Еще до приезда адвоката, корреспондента «Новой» увезли в неизвестном направлении, рассказал «Эху» Петр Заикин.

По данным газеты «Коммерсантъ», в протоколе обыска указано, что Полухина кроме телефона добровольно отдала следователям два ноутбука и два жестких диска. Также предоставила им пароль к устройствам. Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежды Прусенкова связала визит силовиков и фактическое похищение сотрудницы с ее профессиональной деятельностью. Корреспондент писала про частную военную компанию «Единые народные общинные товарищества» — сокращенно «Е.Н.О.Т. корп.»

Обыски в четверг прошли у известного патологоанатома, академика Михаила Пальцева. Супругу его советника допрашивают на Петровке, 38. Газета «Коммерсантъ» полагает, что журналисту «Новой» в уголовном деле о «енотах» отводится не последняя роль.

Как пишет издание, академик Пальцев строит дом в Краснодарском крае. Ему согласился помочь житель Туапсе Петр Супонев, с которым позже начались разногласия. Ученый обвинил его в хищении автомобиля и денег. Супонев заявил силовикам, что у него вымогают средства советник академика и бойцы организации «ЕНОТ», которых якобы познакомила корреспондент «Новой» Юлия Полухина.

В СК к вечеру заявили, что искали у журналиста предметы, документы и электронные носители, подтверждающие преступную деятельность «енотов». Дело расследуется по статьям о создании преступного сообщества, банды, разбоях и кражах. Под стражей находятся 11 человек.

Полухина уже вернулась домой после допроса в столичном главке МВД, об этом сообщает издание «МБХ-Медиа». Ее процессуальный статус неизвестен.