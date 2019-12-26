Силовики сегодня вновь пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией

Как рассказала «Эху» пресс-секретарь Алексея Навального, Кира Ярмыш, они вели себя достаточно жестко.

Визит сотрудников Федеральной службы судебных приставов связан с фильмом «Он вам не Димон», который ФБК отказывается удалять. В пресс-службе ФСПП подтвердили, что приходили в офис Алексея Навального, но не уточнили, о расследовании какого дела идет речь.

Отметим, что сегодня появилось очередное расследование ФБК, которое связано с ВТБ и самолетами, которыми пользуются высокопоставленные чиновники.