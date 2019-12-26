В Уфе Бывших полицейских признали виновными в изнасиловании коллеги и приговорили к реальным срокам заключения

В Кировском райсуде Уфы сегодня вынесли обвинительный приговор троим бывшим полицейским, обвиненным в групповом изнасиловании дознавательницы. Судья Равиль Идиатулин посчитал их вину доказанной и приговорил Павла Яромчука к 6 годам, а Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к 7 годам колонии общего режима. Они также должны выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда по 3 млн рублей каждый. Адвокаты подсудимых заявили журналистам, что будут обжаловать приговор поскольку их подзащитные «достойные и заслуженные люди, которые не виновны». Адвокат потерпевшей сообщила, что их сторона удовлетворена приговором и тем, что «судебный марафон закончился». Все трое обвиняемых на момент совершения преступления были высокопоставленными полицейскими — Яромчук возглавлял отдел миграции МВД по Уфимскому району, Галиев и Матвеев руководили районными управлениями полиции. С момента задержания осенью 18 года до мая текущего они находились под стражей, после их перевели под домашний арест. Громкий процесс проходил в закрытом режиме.

Примечательно, что отец потерпевшей Ирек Сагитов, с 2003 года занимавший высокие должности в республиканском ОМОНе, чуть более месяца назад назначен вице-премьером регионального правительства.