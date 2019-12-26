Налог на доходы физических лиц может вырасти с 13 до 16%

Это одно из предложений, которое обсуждают в Кремле и правительстве. Одновременно с этим по некоторым данным планируют отменить подоходный налог для малоимущих.

Основное предложение правительства касается не только отмены налога для тех категорий россиян, которые получают около десяти тысяч рублей в месяц. Власти могут ввести вычет в размере полутора прожиточного минимума для всех категорий граждан, пишут Ведомости. Ставка налога при этом вырастет в лучшем случае на 3 процента, в худшем ещё больше. Один из собеседников из числа федеральных чиновников прямо сказал: чтобы полностью избежать колоссальных выпадающих доходов ставку нужно повысить минимум вдвое. Поскольку предполагается освободить от налога малоимущих.

Предложений несколько, их все обсуждают, рассказали собеседники газете. По их словам, такие меры власти хотят принять для борьбы с бедностью и показать, что они за социальную справедливость. Совещания недавно прошли у главы администрации президента Антона Вайно, консультации были и в правительстве, сказали изданию знакомые с ситуацией собеседники. Региональным бюджетам, в которые перечисляется налог на доход физических лиц, реформа обойдется самое меньшее в триллион рублей, рассказали газете два федеральных чиновника. Сторонники реформы рассчитывают, что она поможет сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счет роста доходов.

В Кремле сегодня признали, что разные варианты налоговых изменений действительно обсуждают. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В правительстве пока не комментируют возможную налоговую реформу. При этом министр экономического развития Максим Орешкин входит в число её сторонников. Он назвал «полезной для экономики» отмену НДФЛ для людей с доходами ниже прожиточного минимума. При этом глава правительства Дмитрий Медведев называл вопрос чувствительным. Премьер предрекает возмущение части более состоятельных людей тем, что им по-прежнему придётся платить налог, хотя они богатыми себя не считают.

В поддержку отмены налога на доходы физлиц выступает и председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Возможность повышения НДФЛ для большинства населения страны, больше будет «политическим, нежели экономическим решением». Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель Политического Совета Партии Перемен, экс-министр экономики Андрей Нечаев.

«Это вопрос в гораздо большей степени политический и социальный, чем экономический. Отмена НДФЛ для малоимущих это совершенно обоснованная мера, для них выигрыш одной двух тысяч рублей это серьезный вклад в повышение уровня жизни. Но, к сожалению, наше правительства в очередной раз проявляет странное скупердяйство, почему-то связывая это с повышением НДФЛ для всех остальных», — сказал он.

По мнению А.Нечаева, никаких оснований с точки зрения бюджета для этого решения нет. И бюджет, добавил он, на ближайшие два года в нашей стране также запланирован с учетом профицита.

«Освобождение налога малоимущих будет составлять десятки миллиардов рублей, не более. У нас напомню, профицит бюджета по этому году почти 1,5 триллиона. У нас только что значительно повысили НДС, что резко увеличило доходы бюджета, поэтому никаких конечно оснований под этим соусом повышать еще и НДФЛ для всех остальных граждан, нет», — отметил он.

Увеличение налога для подавляющего числа россиян при одновременной отмене НДФЛ для малоимущих связано с определенными трудностями, — считает экономист Евгений Гонтмахер.

По словам Гонтмахера, люди всегда чувствуют социальную несправедливость и страдают от снижения доходов.

Если в конечном счете все-таки будет принято решение о повышении подоходного налога для большинства граждан, это может расколоть общество. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Андрей Колесников.

Колесников добавил, что Кремль гордо признаёт, что основной электорат Владимира Путина – это люди, живущие на грани прожиточного минимума.