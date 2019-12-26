Киев и Донбасс проведут «Большой обмен» под Горловкой 29 декабря — источник Интерфакса

Ранее сообщалось, что стороны в рамках «Большого обмена» передадут друг другу чуть более 200 пленных.
2019-12-26T17:32:00+03:00
2019-12-26T17:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 26 декабря 2019
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