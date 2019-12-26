Верховный суд признал законной ликвидацию движения «За права человека»

Его глава Лев Пономарев сказал «Эху», что это провокация спецслужб. Он намерен обратиться в ЕСПЧ. В феврале правозащитное движение внесли в список иностранных агентов, а в начале ноября Верховный суд его ликвидировал.
2019-12-26T17:32:00+03:00
2019-12-26T17:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 26 декабря 2019
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