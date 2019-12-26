Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет жесткие меры, если Эстония продолжит притеснять ИА «Спутник»

Мириться с подобного рода притеснением СМИ просто недопустимо, — подчеркнула спикер Совета Федерации, передает ТАСС. Власти Эстонии ранее предупредили сотрудников агентства «Спутник», что против них могут возбудить уголовные дела, если они до конца года не прекратят трудовые отношения с информагентством «Россия сегодня», которое также известно как РИА Новости.
2019-12-26T17:31:00+03:00
2019-12-26T17:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 26 декабря 2019
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