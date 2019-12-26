СК подтвердил задержание журналистки «Новой газеты» Юлии Полухиной

Ее допрашивают по делу о создании преступного сообщества сотрудниками ФСБ. Полухина ранее писала о так называемой «частной военной компании Е.Н.О.Т», в которую, по данным следствия, входили участники боевых действий в Донбассе. Как сообщили в Следственном комитете, поступила информация, что в квартире специального корреспондента «Новой газеты» могут находиться предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дел по статьям «кража», «разбой», «бандитизм» и «организация преступного сообщества». Как сообщили «Эху» в «Новой газете», с обысками к матери двух детей пришли рано утром, затем увезли в неизвестном направлении. В редакции издания выразили недоумение и отметили, что всегда сотрудничали с правоохранительными органами по поводу уголовных дел, которые касаются конкретных преступлений.
2019-12-26T17:30:00+03:00
2019-12-26T17:31:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2561079-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 17:30, 26 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..