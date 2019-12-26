Верховный суд РФ утвердил решение о ликвидации движения «За права человека»

Верховный Суд России признал законным решение о ликвидации движения «За права человека» в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Организация работала с 1997 года под руководством Льва Пономарева.
2019-12-26T17:05:00+03:00
2019-12-26T17:06:16+03:00
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17:05, 26 декабря 2019
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