РПЦ разрывает отношения с Александрийским патриархатом из-за признания им Православной церкви Украины

Созданные по инициативе Русской православной церкви приходы в Африке будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата. Кроме того, РПЦ прекращает упоминание в молитвах александрийского патриарха Феодора II. Такое решение принял синод Московского патриархата. Это может привести к полной изоляции РПЦ, — сказал «Эху» известный миссионер, дьякон Андрей Кураев.

Андрей Кураев добавил, что поминал патриарха Александрийского во время богослужений только патриарх Кирилл, а остальные священники РПЦ этого не делали.