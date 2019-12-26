Суд в Уфе вынес приговор трем бывшим полицейским, которых признали виновными в изнасиловании 23-летней сотрудницы

Салават Галиев и Эдуард Матвеев получили по 7 лет лишения свободы каждый, Павел Яромчук – 6 лет. Также назначена компенсация в 3 миллиона рублей. Адвокат потерпевшей Ирина Валиева сказала, что довольна приговором. Защита осужденных будет его обжаловать. Инцидент произошел в октябре прошлого года в одном из отделов полиции. Изнасилованная коллегами девушка была уволена под предлогом, что употребляла спиртное на рабочем месте.
2019-12-26T17:03:00+03:00
2019-12-26T17:04:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2561035-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:03, 26 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..