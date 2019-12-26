Суд в Уфе вынес приговор трем бывшим полицейским, которых признали виновными в изнасиловании 23-летней сотрудницы

Салават Галиев и Эдуард Матвеев получили по 7 лет лишения свободы каждый, Павел Яромчук – 6 лет. Также назначена компенсация в 3 миллиона рублей. Адвокат потерпевшей Ирина Валиева сказала, что довольна приговором. Защита осужденных будет его обжаловать. Инцидент произошел в октябре прошлого года в одном из отделов полиции. Изнасилованная коллегами девушка была уволена под предлогом, что употребляла спиртное на рабочем месте.