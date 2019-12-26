СК допрашивает журналистку «Новой газеты» Юлию Полухину по делу так называемой «ЧВК Е.Н.О.Т»

Как сообщили ТАСС в ведомстве, после допроса Полухину отпустят. В 8 утра к журналистке, у которой двое детей, пришли с обыском, затем ее увезли в неизвестном направлении, — рассказала «Эху» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова. По ее словам, это может быть связано с публикациями Юлии Полухиной о деятельности незаконной вооруженной организации сначала в Донбассе, а затем в Краснодарском крае.