На Новой Земле протестировали звуковой отпугиватель белых медведей

Об этом сообщили во Всемирном фонде защиты дикой природы. Устройство запустили на мусорной свалке в трех километрах от поселка Белушья губа, где в феврале собралось более 50 белых медведей, из-за чего был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам специалистов, взрослые, осторожные особи предпочитали уходить от звука, а вот молодых, любопытных отпугнуть от помойки, где медведи находят еду, удавалось не всегда.
2019-12-26T16:32:00+03:00
2019-12-26T16:32:31+03:00
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16:32, 26 декабря 2019
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