На Новой Земле протестировали звуковой отпугиватель белых медведей

Об этом сообщили во Всемирном фонде защиты дикой природы. Устройство запустили на мусорной свалке в трех километрах от поселка Белушья губа, где в феврале собралось более 50 белых медведей, из-за чего был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам специалистов, взрослые, осторожные особи предпочитали уходить от звука, а вот молодых, любопытных отпугнуть от помойки, где медведи находят еду, удавалось не всегда.