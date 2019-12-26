Самолеты для перевозки космонавтов на Байконур планируют использовать для коммерческих рейсов

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Роскосмос, в который входит авиакомпания «Космос». Она ввела в эксплуатацию 2 Ту-204. В будущем они будут выполнять чартерные рейсы для сторонних заказчиков.
2019-12-26T16:31:00+03:00
2019-12-26T16:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 26 декабря 2019
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