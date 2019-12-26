Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово вновь проверяют из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах

Здания и прилегающие территории обследуют кинологи со служебными собаками, эвакуация не объявлялась, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. На прошлой неделе столичные аэропорты минировали пять раз подряд, аналогичные угрозы поступали во вторник. Все они были ложными. Новая массовая волна телефонного терроризма началась в Москве и Подмосковье 28 ноября. Силовики с этим сделать пока ничего не могут.