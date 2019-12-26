Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово вновь проверяют из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах

Здания и прилегающие территории обследуют кинологи со служебными собаками, эвакуация не объявлялась, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. На прошлой неделе столичные аэропорты минировали пять раз подряд, аналогичные угрозы поступали во вторник. Все они были ложными. Новая массовая волна телефонного терроризма началась в Москве и Подмосковье 28 ноября. Силовики с этим сделать пока ничего не могут.
2019-12-26T16:31:00+03:00
2019-12-26T16:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 26 декабря 2019
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