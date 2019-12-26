Вожатые оздоровительного лагеря на Алтае уложили детей на пол в форме свастики

В сеть попала фотография, которую выложил один из работников лагеря. Региональный Минздрав заявил, что, согласно проверке, это была репетиция танца «Звездочка» и на снимке изображена подготовка к выступлению, — передает Интерфакс.
2019-12-26T16:30:00+03:00
2019-12-26T16:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 26 декабря 2019
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