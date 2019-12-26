Мать и сестра бывшего сенатора Рауфа Арашукова объявлена в федеральный розыск

Сторона защиты уверена, что следствие их использует, чтобы надавить на самого обвиняемого по делам об убийстве и участии в преступном сообществе, — сказала ТАСС адвокат Арашукова Марина Андреева. Сенатор в январе был лишен неприкосновенности и задержан прямо в зале заседания Совета Федерации. В истории верхней палаты парламента это произошло впервые.
2019-12-26T16:30:00+03:00
2019-12-26T16:30:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 26 декабря 2019
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