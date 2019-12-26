В Черногории накаляется ситуация из-за проекта закона,который грозит изъятием имущества у Сербской православной церкви

Оппозиция в стране призвала блокировать все улицы и дороги в стране.

Призыв к радикальным действиям прозвучал на заседании парламента. Один из лидеров оппозиционного «Демократического фронта» Черногории Андрия Мандич сообщил, что тысяча полицейских заблокировала центр Подгорицы. Он призвал ответить масштабнее. Цитата по агентству ТАСС: «Блокируйте всю Черногорию. Выйдите с иконой на улицу, зажгите свечу, встаньте возле полицейского, хорошим это не кончится». Оппозиционный депутат призвал главу правительства страны Душко Марковича, который был на заседании, начать диалог с представителями Сербской православной церкви и найти решение.

На рассмотрение парламента вынесен проект закона о свободе вероисповедания. Сербская церковь опасается, что документ позволит отнять её собственность – почти 700 церквей и монастырей. Проект закона предусматривает, что все религиозные общины Черногории должны будут представить доказательства, что они владеют собственностью с 1918 года.В правительстве Черногории уверяют, что закон гарантирует равные права верующим. Президент страны Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.

Премьер Черногории запретил полиции применять силу против участников протестов. Маркович также пообещал духовенству, что возможное принятие закона не повлияет на положение религиозных общин и священники продолжат выполнять свои обязанности.