Следственный комитет завел уголовное дело на девятиклассника из Екатеринбурга

Он напал на учительницу русского языка и литературы своей школы.

О том, что уголовное дело все-таки возбуждено стало известно сегодня. Информация об этом часто менялась из-за того, что нападавший несовершеннолетний. Потерпевшая Марина Заболотная не стала писать заявление на своего ученика. Сейчас на месте преступления работают следователи. Они допрашивают участников и свидетелей конфликта, а также собирают информацию о семье школьника. Напомню, ЧП произошло в среду утром.

Подросток набросился на свою учительницу сзади и ударил ее молотком по голове. Пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, но от госпитализации она отказалась. Уже вечером Марина Заболотная была дома. По предварительным данным, девятиклассник напал на нее из-за плохих четвертных оценок. Педагог грозилась не допустить его к Основному государственному экзамену.



Максимальное наказание по статье «Покушение на убийство» — 15 лет заключения. Однако, наказание могут смягчить, так как речь идет о несовершеннолетнем.