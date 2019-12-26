Следственный комитет подтвердил, что проводит обыски у корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной в рамках расследования уголовного дела организации Е.Н.О.Т. Ранее сообщалось, что оперативники пришли к ней утром, после чего увезли на Петровку. При этом у нее дома остались двое детей.

Юлия Полухина первой рассказала об арестах участников Е.Н.О.Т.а., организации, к созданию которой причастны сотрудники ФСБ.