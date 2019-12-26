Черновую рукопись песни «Палач» Владимира Высоцкого выставят на торги в Москве

Аукцион пройдет в конце января, — сообщает Интерфакс. В описании лота, который оценивается более чем в 500 тысяч рублей, говорится, что рукопись находится в отличном состоянии. На ней много авторских правок.
2019-12-26T15:32:00+03:00
2019-12-26T15:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 26 декабря 2019
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