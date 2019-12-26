Ливия официально попросит Турцию о военной помощи в случае дальнейшего обострения ситуации в районе Триполи

Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на главу ливийского МВД. Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его запрос на отправку в Ливию войск парламент Турции рассмотрит в январе.
2019-12-26T15:31:00+03:00
2019-12-26T15:32:02+03:00
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15:31, 26 декабря 2019
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