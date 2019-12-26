В Черногории оппозиция призвала к блокаде улиц и дорог в знак протеста против законопроекта о свободе вероисповедания

Из-за акции протеста, которая планируется сегодня в Подгорице, усилены меры безопасности. Центр города заблокировали около тысячи полицейских. Президент Черногории Мило Джуканович обвинил сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины.
2019-12-26T15:30:00+03:00
2019-12-26T15:31:39+03:00
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15:30, 26 декабря 2019
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