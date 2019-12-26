Бывших офицеров МВД Башкирии отправятся в колонию за изнасилование коллеги

Отцом потерпевшей является нынешний заместить премьер-министра республики.

Подсудимые получили от 6 до 7 лет лишения свободы и обязаны выплатить потерпевшей по миллиону рублей компенсации. Девушку-дознавателя изнасиловали год назад. Офицеры выпивали на рабочем месте, предложили присоединиться к застолью молодую коллегу, позже надругались над ней. Потерпевшая, отец которой — Ирек Сагитов — на тот момент был одним из руководителей уфимского отделения Росгвардии, написала заявление в Следственный комитет.

Всех четверых уволили из правоохранительных органов. Эдуард Матвеев и Салават Галиев, которые возглавляли районные отделы полиции и их подчиненный из отдела по миграции Павел Яромчук не признали своей вины. До суда они находились под домашним арестом. По данным портала «Уфа-онлайн», отбывать наказание силовики будут в колонии в Стерлитамаке, где сидят бывшие сотрудники правоохранительной системы.

Защита намерена обжаловать приговор.