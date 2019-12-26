Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета Батыра Бухарского

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, он попал на территорию страны незаконно весной этого года. 48-летний гражданин России находился в международном розыске за совершение преступлений в Испании. Утверждается, что он отмывал там деньги.
2019-12-26T14:30:00+03:00
2019-12-26T14:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 26 декабря 2019
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