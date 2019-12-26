В Уфе суд приговорил трех бывших полицейских на сроки от 6-ти до 7-ми лет за изнасилование дознавательницы

Каждый из них также обязан выплатить ей по миллиону рублей в качестве возмещения морального ущерба.
Преступление было совершено в октябре 2018-го года. полицейские изнасиловали 23-летнюю сотрудницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе.
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Каждый из них также обязан выплатить ей по миллиону рублей в качестве возмещения морального ущерба.
Преступление было совершено в октябре 2018-го года. полицейские изнасиловали 23-летнюю сотрудницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе.
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..