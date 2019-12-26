В Уфе суд приговорил трех бывших полицейских на сроки от 6-ти до 7-ми лет за изнасилование дознавательницы

Каждый из них также обязан выплатить ей по миллиону рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Преступление было совершено в октябре 2018-го года. полицейские изнасиловали 23-летнюю сотрудницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе.