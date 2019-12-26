В Чехии сегодня открывается Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд

Сборная России начнет выступление матчем против хозяев турнира.

Последние три молодежных Чемпионата Мира прошли за океаном. И вот, наконец турнир возвращается в Европу. Что дает представителям Старого света пусть небольшое, но преимущество. С другой стороны, с нынешнего розыгрыша чемпионаты мира будут проходить на площадках североамериканского размера.

Сборная России выступит на турнире в группе Б, которая базируется в Остраве. Компания на первом этапе получилась очень крепкая. Помимо россиян и чехов, здесь сразу две заокеанские команды – сборные США и Канада. С одной стороны, это вынуждает выкладываться по полной уже с первого матча. С другой – оставляет шанс на то, что в четвертьфинале можно будет получить не столь грозного соперника. Дело в том, что другая группа по составу куда скромнее. Помимо финнов со шведами, серьезной опасности больше ждать неоткуда.

В этой связи стартовый матч с Чехией будет для подопечных Валерия Брагина крайне важным. Хозяев будут яростно поддерживать трибуны. Да и судьи могут оказаться под их давлением.

Встреча молодежных сборных России и Чехии начнется в 17 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.