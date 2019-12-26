США продолжают работу над мерами противодействия российскому вмешательству в предстоящую президентскую кампанию, которые будут направлены, в том числе, против высших чиновников, руководства спецслужб и крупнейших олигархов, сообщает газета Вашингтон пост.

Собеседники издания рассказали, что киберкомандование США ведет разработку методов доступа и обнародования конфиденциальной информации, касающейся высших руководителей России, за исключением главы государства. Стратегия имеет целью продемонстрировать российским элитам, что если вмешательство в американскую внутреннюю политику продолжится, им грозит обнародование их персональных данных.

Аналогичная наступательная операция уже была опробована управлением CyberCom во время прошлогодних промежуточных выборов в обе палаты Конгресса. Ее целью стало Агентство интернет-исследований, связанное с близким к Кремлю предпринимателем из Санкт-Петербурга, пишет газета. – Минюст тогда выдвинул обвинения в отношении десятка граждан России и трех компаний Евгения Пригожина и инкриминировал им заговор против США, включавший регистрацию сотен аккаунтов в американских соцсетях с использованием фиктивных документов и банковских счетов.

Вашингтон пост ранее писала, что противодействие ходу избирательной кампании со стороны России вполне ожидаемо и что, если необходимо, в день выборов киберкомандование США сможет заблокировать так называемой «фабрике троллей» Пригожина доступ в интернет.