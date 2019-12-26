Российские власти рассматривают возможность увеличения налога на доходы для большинства жителей страны

Это должно компенсировать часть потерь в случае отмены НДФЛ для малоимущих, — пишет сегодня газета «Ведомости».

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что конкретных решений по НДФЛ пока нет, но варианты обсуждаются.

Предложения, о которых говорится в статье газеты «Ведомости», крайне сложно реализовать на практике. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал экономист, член экспертной группы «Европейский диалог» Евгений Гонтмахер.

Гонтмахер подчеркнул, что это не экономический, а острый политический вопрос, связанный с тем, что люди чувствуют социальную несправедливость и страдают от снижения доходов.