В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обысками

По словам основателя ФБК Алексея Навального, визит силовиков связан с отказом удалить фильм «Он вам не Димон».

Первым об обыске в ФБК сообщил в твиттере соратник Навального Леонид Волков – он написал, что на момент его начала в офисе находились около 40 человек. В их числе был и сам основатель фонда, который начал вести прямую трансляцию происходящего в твиттере. Он рассказал, что силовики пилят снаружи дверь в помещение.

В итоге люди в масках, бронежилетах и с оружием вломились внутрь и схватили Алексея Навального. Его силой вывели из офиса, но в итоге политик был отпущен, рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Сначала было неизвестно, что за ведомство проводит обыск и что стало его причиной. Впоследствии выяснилось, что люди в масках – бойцы спецназа Федеральной службы судебных приставов, а следственные действия связаны с отказом ФБК удалить фильм «Он вам не Димон».

В своем твиттере Навальный уточнил, что задержанных в результате операции ФСПП нет, но офис заблокирован и силовики изымают «все предметы».

Обыск также проходит и в студии You-Tube канала «Навальный LIVE», которая находится на одном этаже с офисом ФБК.