Силовики сегодня рано утром пришли с обыском к специальному корреспонденту «Новой газеты» Юлии Полухиной

В 6 часов в ее квартире появились сотрудники Краснодарского управления СК, полицейские и росгвардейцы, — рассказал «Эху Москвы» адвокат журналистки Петр Заикин.

Заикин подчеркнул, что местонахождение Полухиной до сих пор неизвестно.

Произошедшее, вероятнее всего, связано с публикациями Юлии Полухиной, — сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

Юлия Полухина первой в своих публикациях сообщила об арестах членов организации ЕНОТ, которая, по некоторым данным, была создана сотрудниками ФСБ.

Обыск и допрос у журналистки проходят в рамках расследования в Краснодаре дела о создании под руководством ряда сотрудников ФСБ преступного сообщества, в которое входили участники боевых действий в Донбассе, считают в «Новой газете». Юлия Полухина первой сообщила об арестах участников организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), которые стали фигурантами дела, оно сейчас расматрвиается в Краснодаре. Следствие считает, что банду создали, чтобы нападать на группировку, занимавшуюся контрабандой «серых» айфонов и других гаджетов.По данным газеты «Коммерсант», защита по ранее обратилась к главе СКР с ходатайством о передаче расследования из Краснодара в Москву.

Издание «Медуза» пишет, что в протоколе допроса одного из участников группировки Полухина упоминается как человек, в чьем доме может находиться информация о деятельности ЧВК. По данным издания, обыски проходят еще у нескольких фигурантов дела.

Издание «База» сообщает, что после того, как Полухину увезли в неизвестном направлении, у нее дома остались 90-летняя бабушка и двое детей.