Центральные улицы столицы Черногории перекрыты полицией перед решающим голосованием в парламенте по закону о свободе вероисповедания, который предусматривает изъятие объектов у Сербской православной церкви. Планируется крупная акция протеста, к которой призывает оппозиция. Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил ,что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины, — передает ТАСС.