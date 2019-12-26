Центральные улицы столицы Черногории перекрыты полицией перед решающим голосованием в парламенте по закону о свободе вероисповедания, который предусматривает изъятие объектов у Сербской православной церкви. Планируется крупная акция протеста, к которой призывает оппозиция. Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил ,что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины, — передает ТАСС.
2019-12-26T13:32:00+03:00
2019-12-26T13:33:30+03:00
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13:32, 26 декабря 2019
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