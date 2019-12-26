Со следующего года новый автомобиль можно будет регистрировать непосредственно в автосалоне

Как пишет «Коммерсантъ», соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Согласно приказу ФАС, стоимость регистрации не может превышать 500 рублей. Автомобили смогут регистрировать компании, имеющие необходимый для этого статус. Они должны быть включены в государственный реестр МВД.