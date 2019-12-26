Власти России предлагают поднять налог на доходы для большинства россиян

Как пишет газета «Ведомости», ссылаясь на неназванные источники, обсуждается также отмена налога на доходы для малоимущих. В Кремле говорят, что обсуждаются разные варианты, но конкретного решения нет.
2019-12-26T13:31:00+03:00
2019-12-26T13:32:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 26 декабря 2019
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