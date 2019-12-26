Жителю Ленобласти, в чьём доме нашли склад оружия, предъявили обвинения по четырём статьям

Сам Андрей Бовт свою вину признаёт лишь частично.

Обвинения касаются статей о незаконном хранении оружия и изнасиловании несовершеннолетней. Андрей Бовт, которого задержали полторы недели назад, после подробного допроса признал лишь часть своей вины. Он сознался в хранении дома целого арсенала. Напомню, что в коттедже в деревне Химози в Ленинградской области, оперативники обнаружили автоматы, пистолеты, бронежилеты и боеприпасы. Также его подозревают в изнасиловании собственной дочери. Но эту часть обвинения Бовт отрицает. Ранее различные СМИ ссылаясь на источники в следственном комитете сообщали, что его сожительница на допросах призналась, что знала о насилии над ребёнком, но боялась сообщать об этом посторонним, так как опасалась за собственную жизнь. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Добавим, что ранее органы опеки решили отправить шестерых несовершеннолетних детей Андрея Бовта в приют. Также в ближайшее время им должны оформить свидетельства о рождении и паспорта.