Алексей Навальный не задержан, его лишь вывели из офиса Фонда борьбы с коррупции в Москве

Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, в настоящее время Навальный находится в офисе. Силовики пришли обыскивать офис Фонда борьбы с коррупцией с целью сорвать вечерний эфир на канале Алексея Навального. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«В Фонд борьбы с коррупцией и в студию «Навальный Live» только что пришла с обыском большая группа силовиков. Очевидно, это сделано с целью ограбления техники, и четверг выбран неслучайно, потому что сегодня должен быть эфир Алексея Навального вечером», — сказала она.

По свидетельству К.Ярмыш, Алексея Навального задержали и вывели из офиса, однако сейчас политик уже находится на свободе. Пресс-секретарь ФБК добавила, что сотрудники правоохранительных органов действовали при обыске «очень жестко».

«Они никак не объясняют (свои действия – Э.М.), как обычно не представляются, можно увидеть видео, как они врываются в наш офис, кричат, чтобы все встали лицом к стене, очень жестко себя ведут. Мы довольно привычны к обыскам, но этот поражает своей агрессивностью», — заключила она.

Ранее были сообщения, что сотрудники правоохранительных органов пришли туда с обыском. Соратники Навального утверждают, что силовики ведут себя агрессивно. В частности, была выломана дверь. Политик написал в своем Инстаграме, что оперативные действия связаны с нежеланием ФБК удалять фильм «Он вам не Димон».