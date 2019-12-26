В Китае сегодня вступает в силу решение об отмене пошлин на некоторые американские товары

Мера направлена на улучшение торговых отношений между двумя странами в преддверии заключения новой торговой сделки.

С 26 декабря Китай отменяет пошлины на ввоз в страну шести американских товаров — большинство из них это химическая продукция, полиэтилен высокой плотности, полипропилен и белое масло. Отмена пошлин будет действовать в течение года, заявили китайские власти, но не раскрыли объем экспорта, на который распространяется эта мера. Тарифы, наложенные ранее на эту американскую продукцию, возмещены не будут.

6 декабря Китай уже отменил пошлины на ввоз некоторой американской продукции из сои и свинины. Это стало возможным благодаря заключению торгового пакта, ставшего первой фазой новой торговой сделки между США и Китаем, которую две страны намерены заключить в ближайшее время, как обещал президент США Дональд Трамп. В результате достижения договоренностей США не стали вводить 15 декабря обещанные новые пошлины на ввоз товаров из Китая, включая ноутбуки, игрушки и видеоигры. Всего в результате торговый войны Администрация Трампа наложила или увеличила пошлины на ввоз китайских товаров на сумму 360 миллиардов долларов ежегодно.

С 1 января 2020 года Пекин намерен снизить пошлины на ввоз почти 900 наименований иностранной продукции, включая товары из США.