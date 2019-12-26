Покушение совершено на главу одного из районов Воронежа

Чиновник находится в реанимации.

Взрыв прогремел, когда глава Рамонского района Николай Фролов садился в свою машину. Сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина выжил, но получил травмы. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Ему оказывается вся необходимая помощь, рассказали агентству ТАСС в руководстве Воронежской области.

Администрацию Фролов возглавляет с прошлого года. Замгубернатора Виталий Шабалатов уверяет, что пострадавший ни с кем не конфликтовал. Тем не менее, следствие рассмотрит все версии покушения, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. По данным интернет-издания Mash, у чиновника в начале месяца случился конфликт с застройщикам из-за проблем с выдачей разрешения. Девелопер утверждал, что требования незаконны и угрожал главе районной администрации.

Правоохранительные органы, по некоторым данным, уже проверяют строителей на причастность к покушению.