«Новая газета» пытается установить местонахождение спецкорра Юлии Полухиной, которую увезли в неизвестном направлении

«Новая газета» пытается установить местонахождение своего специального корреспондента Юлии Полухиной, которую увезли в неизвестном направлении. Адвокат журналистки Петр Заикин рассказал «Эху Москвы», что к Полухиной пришли в 6 утра. В ее квартире появились следователи Краснодарского управления СК, полицейские и росгвардейцы. В редакции связывают обыск в публикацией Полухиной о создании преступного сообщества сотрудниками ФСБ и арестах представителей частной военной компании «Енот», которые стали фигурантами дела.

В «Новой газете» также подчеркивают, что после того, как Полухину увезли в неизвестном направлении, у нее дома остались двое детей.