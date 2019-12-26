В Фонде борьбы с коррупцией проходит обыск

Сотрудники фонда рассказали, что не открыли силовикам, после чего те стали пилить дверь.

Ранее появилась информация о задержании Алексея Навального, однако в интервью «Эху Москвы» пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ее опровергла.

Между тем, соратник Алексея Навального Леонид Волков рассказал, что к моменту начала обыска в офисе проходила летучка. Там было порядка 40 человек. Волков считает, что время обыска было выбрано не случайно. По его мнению, силовики пришли именно потому что в офисе было большое количество людей. По словам Волкова, у сотрудников забрали ноутбуки. Он также рассказал, что впервые за 3 месяца была заблокирована банковская карта, на которую фонд принимает пожертвования.

Тем временем сайт «Медиазона» пишет, что обыск также проходит в студии YouTube-канала «Навальный Live», она расположена на одном этаже с офисом ФБК.