В Москве к журналистке «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обыском

Как рассказал «Эху Москвы» ее адвокат Петр Заикин, в шесть утра в доме спецкора появились следователи Краснодарского управления СК, сотрудники полиции и Росгвардии. После обыска журналистку увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Новой Надежда Прусенкова в интервью «Эху Москвы» сказала, что следственные действия могут быть связаны со статьей Полухиной о частной военной компании Е.Н.О.Т.

В материале говорилось о создании сотрудниками ФСБ преступного сообщества, в которое входили участники боевых действий в Донбассе.

Тем временем газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сегодня сообщила, что громкое уголовное дело, о котором писала Полухина решили забрать из Краснодара, где оно сейчас расследуется, в Москву.