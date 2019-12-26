В ФБК пришли с обыском. Алексей Навальный задержан

В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Алексей Навальный задержан, сообщает Кира Ярмыш. Об этом сообщил Леонид Волков в своем твиттере. Как уточнил Волков, в офисе находились около 40 человек. Он выразил мнение, что именно из-за этого и было выбрано время проведения обыска, потому что из-за большого количества людей «можно отжать как можно больше техники».