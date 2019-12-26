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12:03, 26 декабря 2019

В ответ на санкции США по «Северному потоку — 2» может быть расширен список американцев, которым запрещен въезд в РФ

В ответ на санкции США в отношении «Северного потока — 2» может быть расширен список американцев, которым запрещен въезд в Россию. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Один из возможных вариантов ответных санкций может быть расширение стоп-листов на въезд в Россию, сказал Сергей Рябков агентству «Интерфакс». Тех, кто попадет в такие «черные списки» немало – в основном это люди, лобировавшие введение санкций против Москвы. Рябков отметил, что у России нет практики обнародовать подобные списки, поэтому попавшие в них люди узнают об этом, например, при оформлении визы. При этом, по словам замминистра, спешить Москва с введением ответных санкций не будет. И они никак не затронут американский бизнес и инвесторов, сотрудничающих с Россией, поскольку такое давление противоречит политике страны по привлечению иностранных инвестиций. Что касается экономических мер, то они, пояснил Рябков, уже давно введены – они касаются импорта определенных видов товаров, ограничения на поставки которых не принесли бы ущерб ситуации на внутреннем рынке и потребителям.

Ранее власти США одобрили введение санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». В Вашингтоне этот проект называют угрозой европейской энергетической безопасности



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