В Воронежской области главу района госпитализировали после покушения

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». В администрации Рамонского района сообщать подробности отказались, сославшись на тайну следствия. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что 43-летний Николай Фролов доставлен в реанимацию. По предварительным данным сработало самодельное взрывное устройство, когда чиновник садился в свою машину.



По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, рассматриваются несколько версий, в том числе покушение, связанное со служебной деятельностью.