К журналистке «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обыском

Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Петр Заикин.

С журналисткой «Новой газеты» Юлией Полухиной потеряна связь после проведенного у нее обыска. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Полухиной Петр Заикин.

«Ее увезли примерно минут за 10-15 до нашего приезда. Куда увезли, не знаем. Со слов бабушки, якобы Юлия ей сказала, что в город Краснодар, но это сомнительно, вероятно, все-таки в одно из подразделений московской полиции поехали. Ее телефон, согласно протоколу обыска, был изъят. В 10.58 это устройство появилось как активное в сети WhatsApp… С ней связи самой нет, соответственно, даже неизвестно, куда ехать, чтобы пообщаться со своей доверительницей, прежде чем она будет участвовать в следственных действиях», — рассказал адвокат.

Согласно информации «Новой газеты», обыск у журналистки Юлии Полухиной связан с материалами о действиях незаконных вооруженных формирований в Донбассе. Редакция «Новой газеты» требует немедленно сообщить, где проходят следственные действия и допустить адвоката журналистки Петра Заикина. Редакция сообщает, что пока это похоже на похищение.

На сайте издания говорится, что это связано с материалами спецкора о действиях незаконных вооруженных формирований в Донбассе. По слвоам Заикина, после обыска Полухину забрали несколько следователей в сопровождении СОБРа. Они увезли журналистку в Москве в неизвестном направлении. Связи с ней сейчас нет.

Редакция требует немедленно сообщить, где проходят следственные действия и допустить адвоката журналистки Петра Заикина. Редакция сообщает, что пока это похоже на похищение.

В «Новой газете» считают, что обыск у журналистки Юлии Полухиной связан с ее материалами о действиях ЧВК «Енот» в Донбассе. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

«Мы делаем выводы из того, что следователь из Краснодара: скорее всего, это связано с делом, так называемого, ЧВК «Енот», которое сейчас рассматривается в Краснодаре. Юля писала об этом в прошлом году, что после того, как они засветились на Донбассе, они где-то в российских регионах, в частности в Краснодаре, занимались то ли рейдерством, то ли коллекторами подрабатывали, местное ФСБ завело дело, и пока мы предполагаем, что это связано с этим», — сказала она.

Н.Прусенкова назвала обыск и вывоз журналистки в неизвестном направлении «странными» методами со стороны ФСБ.

«Мы несколько недоумеваем по поводу того, каким образом ФСБ запрашивает информацию у нашего спецкора: зачем это делать через обыск в 8 утра при наличии маленьких детей в доме. Более того, сейчас мы не знаем, где Юля, куда адвокату Петру Заикину сейчас ехать, чтобы хотя бы обеспечить ее правовой помощью», — заключила она.

Ранее сообщалось, что с журналисткой «Новой газеты» Юлией Полухиной потеряна связь после проведенного у нее обыска. Редакция «Новой газеты» требует немедленно сообщить, где именно проходят следственные действия и допустить к журналистке адвоката. В «Новой газете» считают, что пока это выглядит как похищение.