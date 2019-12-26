Сегодня в Москве определится обладатель Кубка России по волейболу

В финале сыграют казанский Зенит и их одноклубники из Санкт-Петербурга.

В полуфиналах накануне серьезной борьбы не получилось. Волейболисты из Санкт петербурга уверенно переиграли столичное «Динамо» 3-0. С таким же счетом прошлогодний обладатель трофея казанский Зенит взял верх над кемеровским Кузбассом.

Примечательно, что в этом матче на скамейке запасных команды из столицы Татарстана впервые в сезоне появился Владимир Алекно. Напомним, что титулованный наставник в нынешнем сезоне выступает в качестве консультанта Алексея Вербова. Однако по состоянию здоровья избегает дальних перелётов.

Так что сегодня в титульном матче сыграют два Зенита. Год назад, напомню, состав финалистов Кубка был аналогичным. А победу тогда одержали волейболисты из Казани.

Игра за кубок России между казанским и петербургским «Зенитом» начнется в 20 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.