Прокурор Норильска, чей отец работал министром финансов Чечни, арестован на два месяца

По данным местных изданий, дело о взятке завели после жалоб подчиненных.

Детали дела официально не раскрываются. По просьбе следствия, Красноярский краевой суд поместил Хаважа-Бауди Гутаева под стражу на два месяца. Поводом для возбуждения дела стали многочисленные жалобы подчиненных.

Гутаев стал городским прокурором в 2018 году, до этого работал старшим помощником прокурора Чечни по работе со СМИ. Отец отвечал за финансы в республике, а сейчас работает в администрации одного из районов Красноярского края.

По данным интернет-издания Life, Гутаев хвастался возможностью решать любой вопрос напрямую с краевым прокурором, демонстрировал незнание законодательства, занимался исключительно самопиаром.

На планерках, которые проводил Гутаев, обсуждалось среди прочего, как можно помочь выходцам с Северного Кавказа. Также коллеги вспоминают, что прокурор молился у себя в кабинете и ходил по зданию в тапках с голыми ногами.

Как сообщает «Тайга-инфо», Гутаев стоял за освобождением обвиняемого в терроризме, не скрывал ненависти к русскому народу и высказывался в поддержку риторики исламистов.